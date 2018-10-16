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髮型屋拍MV 劉浩龍做髮型師壓力大

2018-10-16 列印
■新歌唱出都會男失意時只要剪個靚髮就會轉換好心情。
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　　劉浩龍早前在北角一間懷舊髮型屋拍攝最新派台作《阿龍理髮》MV，穿起白色長身外套的他，在MV中替顧客理髮兼剃鬚，各人因此心情變得快樂，更與師兄一起跳扭腰舞。

　　對於要在MV中施展舞功，因年初開演唱會而學過跳舞的師兄表示無難度，早前出席籌款節目《星光熠熠耀保良》時便帶同12位dancers上台唱《阿龍理髮》，笑言出道多年後終嘗跳唱歌手的感覺。跳舞無難度，但要做真髮型師就考起師兄，他說：「真係要落手落腳幫幾位素人剪頭髮，講真，好大壓力。」

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