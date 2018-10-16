對於要在MV中施展舞功，因年初開演唱會而學過跳舞的師兄表示無難度，早前出席籌款節目《星光熠熠耀保良》時便帶同12位dancers上台唱《阿龍理髮》，笑言出道多年後終嘗跳唱歌手的感覺。跳舞無難度，但要做真髮型師就考起師兄，他說：「真係要落手落腳幫幾位素人剪頭髮，講真，好大壓力。」
髮型屋拍MV 劉浩龍做髮型師壓力大
對於要在MV中施展舞功，因年初開演唱會而學過跳舞的師兄表示無難度，早前出席籌款節目《星光熠熠耀保良》時便帶同12位dancers上台唱《阿龍理髮》，笑言出道多年後終嘗跳唱歌手的感覺。跳舞無難度，但要做真髮型師就考起師兄，他說：「真係要落手落腳幫幾位素人剪頭髮，講真，好大壓力。」
旅社將轉嫁客人 消費稅加至 遊日食住玩又貴啲
遊日趁早，以免繳更高消費稅！日本政府將於明年十月一日起調升消費稅稅率，由百分之八加至一成。有本港旅行社指出，日本調高消費稅，將直接轉嫁至旅客身上，並憂慮新稅率措施實施初期會影響港人的遊日意欲。 ...
2018-10-16
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指美對台軍售才是干預內政 崔天凱：中國不希望貿易戰
中國駐美大使崔天凱早前接受「霍士周日新聞」專訪時，回應華府指控中方干預美國中期選舉。崔天凱表示，中國外交的基本政策是不干預其他國家內政，中國一向遵循這項政策。崔天凱又談論到中美貿易戰，說要弄清楚誰是發...
2018-10-16
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霍金生前預言集今出版 警告基因改造「超人」滅人類
英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking）今年三月十四逝世，他生前留下的多篇警世預言文章和言論也已結集成書，並名為《略答大問題（Brief Answers to the Big Questions，暫譯）》也於周二（十六日）出版，其中霍金探討了基因改造技術對人類可能造成的深遠影響。 綜合外媒報道，霍金中於書中談及人類前途、人工智能（AI）等看法。霍金還指出，移民到外星或許是人類未來「唯一的自救法」。霍金也提到基因改造技術，他認為人類沒有時間慢慢地等待「達爾文式」的進化。他認為，未來有錢人會更有機會編輯自己或是後代的DNA，讓他們變得更聰明、更健康、更強壯，也就是...
2018-10-16
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坐享都會海景 寶雲閣素雅大廳時尚舒適
寶雲閣坐落於中半山寶雲道，所有單位都可欣賞山下的大都會景致及海景。是次介紹物業的罕有放盤，實用面積1485方呎，屬3房1套間隔，大廳裝潢以素色為主，加上設有落地大窗及露台，令一室氛圍增添諧和。 ...
2018-10-16
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高盛吹淡風 最壞跌三成 滬指續尋底 再失2600關
就算中證監主席劉士余為A股打氣，認為A股目前距離春天已不遠，昨日滬深兩市仍「跌跌不休」，滬指再次跌穿2600點，收報2568點，跌1.49%，成交1051億元（人民幣，下同），深成指數收報7444點，...
2018-10-16
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高盧雞遇德頹兵 狂鋒再起
基利安麥巴比今季在巴黎聖日耳門入球停不了，腳風更延續至國家隊，上場友賽後備上陣即攻入一球和令敵衛「擺烏龍」，助法國主場2:2逼和冰島。高盧雄雞有這名火熱射手在陣，今晚歐國聯A2組可望在地頭擊退勢頹的德國，主勝可取。（奇妙電視77台、有線602、662台周三凌晨2:45直播） 麥巴比今季為聖日耳門在不同戰線上陣七次入十球，即使轉戰國家隊亦能保持腳風，上場對冰島的友賽後備上陣三十分鐘，先力逼對手「擺烏龍」，然後再主射十二碼中鵠，為球隊力保不敗。 主場五戰不敗 這位十九歲鋒將揚言︰「我很感激所有隊友的支持，之後亦會繼續竭盡所能。」此子狀態有保證，料可助高盧雄雞延續近五場各...
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池袋太陽城 VR嶄新體驗
曾為全日本最高摩天大樓的東京池袋太陽城（Sunshine City），今年踏入四十周年開業慶祝，城內設施陸續添上新意，包括將靜態的觀景台化身作刺激好玩的VR體驗區，令人感覺新鮮！文：Rachel 圖：...
2018-10-16
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港日最強星二代 15歲木村女 甜美親民襲港 17歲沈月Copy靚媽
木村拓哉的15歲細女木村光希（Koki），在今年5月出道當模特兒，火速成為名牌新寵。昨日中午，光希獲媽媽工藤靜香陪伴來港，準備今天出席活動。一身名牌裝身的光希在保安及工作人員護送下出閘，不斷向記者甜笑...
2018-10-16
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社論——營養標籤亂噏害人不淺
豆腐含高蛋白質、高鈣又低脂，多吃有益，尤其適合素食者。但消委會發現，市面豆腐產品營養含量大有疑問，部份包裝標示有誤導成份，不少竟屬低蛋白質、低鈣和高脂食品，既愚弄消費者，也有欺騙之嫌。 消委會測試市面四十款豆腐，發現大部份不符高蛋白質食物的要求，茹素及追求健康人士以豆腐取代肉類，未必達到預期效果，反而會導致營養攝取不足。另外，大部份樣本與高鈣標準有差距，只有兩個產品可稱含高鈣。更令人驚奇的是，大部份測試豆腐樣本脂肪含量高，不屬低脂食品！ 消委會又發現部份豆腐產品包裝的營養標籤，與實際有出入，差別頗大。究竟為何如此？消委會未有跟進調查，一個可能性是產品質量控制出問題，也不排除...
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長駐日本暫無着落 蔡約翰聘帥撐回流 雷神有望歸位
銳意長駐日本的三屆香港冠軍騎師莫雷拉，於上周四獲悉在彼邦考筆試不及格後，對未來動向一直三緘其口。惟昨日有消息傳出，蔡約翰已入紙申請莫雷拉出任馬房主帥，正待馬會牌照委員會審批，一旦獲得批准，雷神完成了其...
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