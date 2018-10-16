﻿拍《蝕日風暴》大壓力 張智霖自爆內分泌失調

由張智霖（Chilam）、薛凱琪（Fiona）與王陽明主演的超級網劇《蝕日風暴》在「黃Viu煲劇平台」及內地網站有極高點擊率，Fiona坦言有好收視再辛苦也值得，而Chilam亦拍到成面粒粒。



Fiona於劇中懷疑同是警察的Chilam殺害其未婚夫王陽明，故由香港追到馬來西亞再到布達佩斯，甚至要在雪地上追逐，Fiona不單打戲連場，連跑戲也拍了百多場。她說：「我想叫Chilam不要再跑，一來我要穿高跟鞋跑，他不遷就我反而跑得更快。」Chilam解釋為求畫面真實更要快跑，又自爆雖然沒受外傷但演這個角色壓力很大，導致內分泌失調，臉上長滿粒粒！