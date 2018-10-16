﻿港日最強星二代 15歲木村女 甜美親民襲港 17歲沈月Copy靚媽

木村拓哉的15歲細女木村光希（Koki），在今年5月出道當模特兒，火速成為名牌新寵。昨日中午，光希獲媽媽工藤靜香陪伴來港，準備今天出席活動。一身名牌裝身的光希在保安及工作人員護送下出閘，不斷向記者甜笑揮手，非常親民。光希火速被捧為「最強星二代」，香港代表亦有遺傳晒靚媽邱淑貞完美基因的沈月。日前，17歲「小邱淑貞」沈月放學後好乖女陪美魔媽去中環扮靚set頭，素顏學生妹，顏值爆燈！



同媽咪餅印一樣的沈月早被捧為「最索星二代」，她的靚樣足以媲美光希。沈月遺傳晒靚媽的完美基因，氣質靚樣又亭亭玉立，多年來吸引多家公司羅致入行，惜索囡無意入娛圈，近年亦絕跡社交網。索爆沈月生活變番低調，日前放學後陪媽咪齊齊去中環扮靚。當日，校服look沈月束上半截辮、素顏好省鏡陪50歲美魔媽邱淑貞（豆斗）去中環。



兩母女先去置地廣場買下午茶，揀咗香蕉蜜糖香脆麥片乳酪、兩條牛油果烤松子仁薄餅卷，加埋飲品就打包買去salon醫肚。二人在salon逗留個半小時，兩母女吹咗個長直飄逸靚髮索爆步出，豆斗心情好靚，等畀錢時拎住墨鏡同阿女玩，而大女就忙send訊息，唔通要向男友仔報告行蹤？！離開時，豆斗發現有記者，火速戴回黑超，增添星味。「變髮」豆斗少女味返晒嚟，沈月亦好識做，微微低頭唔搶母親鏡，然後出商場等七人車返家。



身高170cm的光希，挾着星級父母木村拓哉及工藤靜香之名強勢出道，人氣直迫父親，入行數月在廣告界極吃香，有指其廣告身價飆升至3,000萬日圓（約210萬港元），屬於A級待遇。早前更獲意大利高級珠寶品牌邀請擔任首位日本宣傳大使，成品牌最年輕的代言人。



貴為潮界新寵，昨日光希首度襲港掘金，今日將以神秘嘉賓身份出席中環舉行的品牌派對，母親靜香則做「跟得媽咪」。昨日中午，戴帽的光希穿上窄身牛仔褲配長boots抵港，她見到記者即露出甜美笑容及揮手打招呼，全程以英文跟工作人員溝通，並回答記者是首次來港。相隔數分鐘後靜香出閘，Nice爆為男粉絲簽名、影合照，她又叮囑跟隨的記者小心，上車前以日文向大家道謝。



光希襲港，同時「架勢」登上全日本74家報社的全版廣告（右圖）。每家報紙的廣告相和內容都有不同，光希的口型就是讀出報紙右上角的字，將74份報紙按順序閱讀就能知曉完整內容。光希自出道以來就被指樣貌與氣質跟其萬人迷父親木村拓哉似到十足十，在全版多張廣告照中，有幾張光希跟老爸餅印一樣。



採訪 : 張詠森