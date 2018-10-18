MAMAMOO分享美肌秘訣

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下周二開幕 月尾通車 港珠澳橋景靚 首發團勢熱搶
耗資逾千億元的港珠澳大橋，定於下周二在珠海舉行開通儀式，據悉通車日暫定為本月二十八日。橋島隧組合的大橋，除了成為三地交通樞紐外，也是旅遊景點，其中東人工島是欣賞大橋景色的絕佳地方。有旅行社表示，大橋是...
2018-10-18
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長春長生罰逾百億 黑心疫苗致癱者賠50萬
早前爆發的國產黑心疫苗事件，導致多名兒童在接受注射後變成殘疾。國家藥監局聯同吉林省人民政府等有關部門，早前宣佈向涉事的長春長生公司進行多項行政處罰，包括向其罰款逾九十一億元人民幣（下同，約一百億港元）...
2018-10-18
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英脫歐談判陷僵局 歐盟擬延長一年過渡
英國脫歐談判陷入僵局，最後期限一延再延，據報歐盟談判代表巴尼耶對於容許脫歐過渡期延長一年，持開放態度。英國國際貿易大臣霍理林表明，英方需要一段更長的過渡期，以便和歐盟達成自由貿易協議。 《金融時報》引述歐盟外交人士報道，巴尼耶周二對二十七國的歐盟外交部長表示，歐盟委員會準備提出新方案，以便在下月之前達成協議。 報道說，新方案將會以非正式的方式，於下星期提交給英國，這個方案的一個重點，是提議將明年三月二十九日英國脫歐後開始的脫歐過渡期延長一年的時間。
2018-10-18
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坐享都會海景 寶雲閣素雅大廳時尚舒適
寶雲閣坐落於中半山寶雲道，所有單位都可欣賞山下的大都會景致及海景。是次介紹物業的罕有放盤，實用面積1485方呎，屬3房1套間隔，大廳裝潢以素色為主，加上設有落地大窗及露台，令一室氛圍增添諧和。 ...
2018-10-16
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儲局紀要：多數官員認同須續加息 美股反覆 杜指跌91點
美股周二急升547點後，昨日受美元轉強，以及經濟數據影響，加上市場觀望凌晨兩點公佈的九月議息記錄，美股開市後迅速下滑，杜指早段急挫逾300點；但在中段收復全部失地，與標指齊齊轉跌為升。杜指一度倒升12...
2018-10-18
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高盧雞遇德頹兵 狂鋒再起
基利安麥巴比今季在巴黎聖日耳門入球停不了，腳風更延續至國家隊，上場友賽後備上陣即攻入一球和令敵衛「擺烏龍」，助法國主場2:2逼和冰島。高盧雄雞有這名火熱射手在陣，今晚歐國聯A2組可望在地頭擊退勢頹的德國，主勝可取。（奇妙電視77台、有線602、662台周三凌晨2:45直播） 麥巴比今季為聖日耳門在不同戰線上陣七次入十球，即使轉戰國家隊亦能保持腳風，上場對冰島的友賽後備上陣三十分鐘，先力逼對手「擺烏龍」，然後再主射十二碼中鵠，為球隊力保不敗。 主場五戰不敗 這位十九歲鋒將揚言︰「我很感激所有隊友的支持，之後亦會繼續竭盡所能。」此子狀態有保證，料可助高盧雄雞延續近五場各...
2018-10-16
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原廠配件 TT RS火辣新裝
奧迪上周在中環新海濱舉行名為A Symphony of Luxury, Performance and Passion盛大新車晚會，焦點包括三款豪華車系A6、A7及A8L，不過說到搶鏡，肯定是Audi...
2018-10-18
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靜香冧粉絲 來者不拒 光希離港前抽空按腳
被封為日本最強星二代、木村拓哉幼女光希在母親工藤靜香陪伴下，昨日完成訪港行程，盡得父母DNA真傳的光希與靜香齊齊大打親民牌，贏盡粉絲歡心！坐擁長腿的光希連日行程緊密，據悉離港前更抽時間按摩靚腳，消除疲...
2018-10-18
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社論——流感潮殺到 避忌打針蝕底
上次冬季流感爆發，出現五百多宗嚴重病例，其中三百八十四人死亡，包括小童和長者，導致人心惶惶。這一次爆發，提醒公眾，必須做好防疫準備，但香港醫院藥劑師學會最新調查發現，公眾對接種流感疫苖存有不少誤解，拖低了接種率。 該學會調查發現，逾九成家長擔心子女在冬季患上流感，但四成家長未有安排子女接種疫苗，主要擔心疫苖有副作用。但衛生防護中心最新統計顯示，私家醫生呈報市民患流感宗數，呈上升趨勢，顯示冬季流感潮將至。 曾有娛樂界名人在網上發言，指流感疫苖含防腐劑、水銀等，指稱有不良副作用，引起醫學界反擊，提出科學數據，力證流感疫苖經藥廠反覆測試和檢測，證實安全才推出市面，呼籲市民不要輕信...
2018-10-18
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頭號目標——金童沈拿重視
馬匹的配搭轉變，一向都是選馬要考慮的因素之一，只是大部分人較着重於前列騎師的取捨，但筆者更着重中下游騎師的選擇。原因大騎師機會多的是，選錯一次半次，沒甚麼大不了；中下游騎師能取得好座騎的機會相對少，揀...
2018-10-18
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