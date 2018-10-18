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MAMAMOO分享美肌秘訣

2018-10-18 列印
■MAMAMOO坦言感受到香港粉絲的熱情。
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　　韓國女團MAMAMOO昨日來港出席韓國食品節2018開幕活動，吸引800粉絲到場支持，MAMAMOO一現身即演唱《Egotistic》及《Decalcomanie》兩首歌炒熱氣氛。四位成員跟着用廣東話和粉絲打招呼。成員華莎表示鍾意看香港電影，看到香港的景色感覺很浪漫。之後她們分享韓國女生皮膚靚的原因，表示因為成日食泡菜這類發酵食物，而且韓國菜油不多，比較健康。

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