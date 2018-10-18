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胡定欣恭喜展鵬娶老婆

2018-10-18 列印
■定欣稱日前身在美國，未能應邀出席展鵬夫妻的新婚派對。
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　　胡定欣昨日出席一活動時，談到曾和她傳緋聞的陳展鵬日前迎娶單文柔，她說對方有邀請她出席日前的婚後派對，雖然她當日身在美國，但仍有恭喜對方。

　　同場的陳豪坦言很享受親子生活，現正忙於為子女準備入學面試的他笑言，在學校排隊時很多家長似「六親不認」，大家勿要求合照呢！

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