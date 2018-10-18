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Coffee晒得意「咖啡仔」

2018-10-18 列印
■Coffee與老公翟志榮一索得男。網上圖片
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　　林芊妤（Coffee）前日凌晨剖腹誕子，昨日在社交網分享BB「咖啡仔」的得意照片，並「代言」報喜，「各位哥哥姐姐好……我是昨天（即前天）下午出生的……體重7磅多，最喜歡睡覺」。Coffee更笑稱囝囝的耳仔和她的很似呢！

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