﻿感動喊爆 嫁陸漢洋 苟芸慧加國古堡浪漫婚禮獨家曝光

35歲嘅苟芸慧（苟姑娘）與45歲有米賽車手陸漢洋（William）原定於明日(19日)在上水雙魚河鄉村會所舉行日、夜兩場「童話故事」婚禮，原來上月18日William已在加拿大為「老婆仔」送上最大驚喜，秘密邀請女方身處多倫多嘅親友舉辦神秘婚禮，苟姑娘「偷步」做人妻嘞！秘婚後嘅William，本周一約男友人去銅鑼灣傾婚宴音樂事宜，其間同友人開心Share加國古堡婚禮片段。剪輯過嘅片段中，見戴上頭紗嘅苟姑娘鼻紅紅喊爆出嫁，浪漫婚禮片相信明日擺酒時播出，《頭條》讀者有福利，可以馬上睇片，先睹為快！



日前，驚爆「陸苟」上月已偷步於加拿大註冊，新婚夫婦同日發放婚照並分享甜蜜過程。William一手策劃的驚喜古堡婚禮，令新娘子好感動，宣讀誓言，苟姑娘流淚說：「呢個係好溫馨嘅婚禮，我仲以為只係去影結婚相，去到婚禮現場先知道原來真係一個婚禮。當見到啲接近十年無見過嘅長輩、朋友專誠嚟出席，真係好開心，睇得出William真係花咗好多心機去籌備呢個婚禮。」談到婚禮過程，苟姑娘最感動是老公在婚禮上獻唱《Nothing's gonna change my love for you》，讓她與爸爸跳舞，並讚丈夫好有誠意，為婚禮去學跳社交舞。



講到咁溫馨，《頭條》就將婚禮獨家片段呈上。本報周一傍晚在銅鑼灣街頭巧遇新婚人夫William，見佢不斷玩手機等人，未幾四眼男友人前來會合，二人再行去利園咖啡店吹水。見友人甫坐下即拎出手提電腦，William亦在自己手機播放一段加國婚禮片段。剪輯過嘅片段中，見戴上頭紗、穿上露肩款式婚紗嘅苟姑娘宣讀誓言時鼻紅紅感動落淚，禮成後，全場約60位親友起立拍掌，一對新人拖手步出，接受至親祝福。溫馨浪漫鏡頭外，亦有新人型格catwalk片，只見新郎緊拖新娘子在走廊行，苟姑娘輕撫頭紗，露出幸福靚樣。婚禮片大多數是新娘子大頭靚樣，貫徹William低調作風。



採訪 : 李權威