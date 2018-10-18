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﻿《大轟炸》取消上映 李晨返北京慰范冰冰

2018-10-18 列印
■國際影星布斯韋利士有份演出的《大轟炸》上映無期。劇照
■李晨趕返北京見范冰冰，打破分手傳言。資料圖片
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　　范冰冰涉逃稅案被罰約8.84億人民幣，「消失」百多天的她日前被拍到現身北京首都機場。據內地傳媒報道，她的未婚夫李晨昨早戴墨鏡及口罩返抵北京，全程不發一言，坐上車後匆忙離開，據知，李晨的車子直駛范冰冰寓所，以行動打破分手傳聞。

　　范冰冰被揭透過「陰陽合同」接演、逃稅案發後被除名及刪除戲份的電影《大轟炸》突宣佈取消上映，導演蕭鋒於社交平台向觀眾道歉，《大轟炸》拍攝以來波折重重，先是投資者施建祥被揭非法集資後出逃，導演自籌資金完成後期製作，上映時間一改再改，至昨日終宣佈取消上映。
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