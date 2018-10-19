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何嘉莉意外懷孕四個月

2018-10-19 列印
■何嘉莉在社交網貼出黑白照片報喜。
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　　現年38歲的何嘉莉三年前下嫁第二任老公Gerald後，去年誕下囡囡Zoe，連同前夫所生的囝囝Jean，有一子一女。她昨日在社交網貼出黑白照，並留言：「1+1=5再一次感受生命的奇妙」，到昨晚現身活動時坦認意外懷孕四個月。何嘉莉說曾跟老公考慮過「要不要」，幸BB健康，加上其他因素最終決定「要」，又認為家中貓狗亦不放棄，更何況是天賜緣份、自己的骨肉呢！

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