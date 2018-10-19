泰迪羅賓新作性感演出 ﻿鄧麗欣﻿﻿自認靚背唔怕露﻿

泰迪羅賓（Teddy）相隔5年執導新片《八步半喜怒哀樂》，由「喜怒哀樂」4種情緒，拍成4個單元組成電影，其中《哀：凶宅》單元由鄧麗欣（Stephy）主演，帶點靈異和悲慘成份。Teddy和Stephy談到這次首度合作，都大歎唔夠喉，更大爆戲中Stephy將會有大露背出浴演出，絕對是從影以來最性感一次。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 形象：Queenie Yu(Stephy)



髮型：Euling Chow @ IL COLPO(Stephy) 化妝：Cyrus Lee(Stephy)



服裝：Echtego(Stephy) 場地：Factory99



泰迪羅賓謂電影是想向意大利導演費里尼致敬，因他的電影不但是娛樂，也可留傳後世，今次電影再加入4種情緒更好玩。對於邀請Stephy演出，Teddy笑言，「估唔到得四分一個故仔，佢都肯幫手，不過唔知係咪我哋拍咗個影後露背鏡頭，之後佢真係做咗影后喎！」Stephy笑着點頭，「可能會有啲影響㗎！」



約定合作全片



Teddy解釋戲中有場Stephy出浴戲，為了營造驚慄效果，於是臨時要求Stephy上身一絲不掛演出，「突然要求Stephy要大露背拍，但佢冇諗就一口答應。」Stephy雖然跟導演第一次合作，但感覺好親切，對對方絕對信任，「唔知點解同導演特別啱傾，原先劇本係冇呢場戲，但係我對佢真係好信任，加上劇情需要，所以冇考慮太多就答應做。」對於Teddy大讚其背部線條靚，Stephy亦好認同，「我對自己背部都幾滿意嘅，如果你有留意我都幾鍾意着露背裝，露背好似有另一種神秘嘅性感。」兩人又異口同聲話今次合作唔夠喉，希望下次可合作全片。



