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《緊急》深潛40米救人 彭于晏誓以精壯身材上陣

2018-10-19 列印
■彭于晏希望有更多人關注華語電影。
■彭于晏於《邪不壓正》中有騷肌鏡頭。資料圖片
■眾多傳媒採訪彭于晏，加上約300粉絲捧場，場面墟冚！
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　　彭于晏昨在銅鑼灣出席公開活動，吸引約300粉絲圍觀。彭于晏透露，下星期起為林超賢執導新作《緊急救援》（暫名）進行體能、潛水、救援等訓練，一個月後就要開始拍攝，屆時要拍深潛40米的鏡頭。問到可會怕很辛苦？他說：「拍林導的戲都很辛苦，一部比一部辛苦。（今次要操肌嗎？）都要，雖然在《邪不壓正》中全裸演出時好大隻，那是一年前的事，今次要多拍游水鏡頭，身材要比較精壯，比較似救援的狀態。」

　　談到《邪》片代表中國報名角逐奧斯卡最佳外語片提名，彭于晏亦感到高興，笑言如成功進軍奧斯卡，應該會有很多外國人看到，也能認識他。

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