﻿離婚兩年 出動80萬波子載猛男 失婚江美儀 擺紅陣催旺桃花

江美儀與吳君祥(Vincent)05年拍拖，兩人一直表現恩愛，但近年不時傳出男方「偷食」，加上Vincent轉戰內地發展，「夫婦」分隔兩地，感情難再維繫。早前，美儀向本報承認二人已分手兩年，強調無第三者，只是感情變淡。事情一觸即發，分手，瞞婚、真相原來是離婚。
日前晚上8時，無為「分訊」影響心情嘅美儀現身中環飯局。當晚見美儀和好友鮑起靜方平夫婦、方中信兩公婆等，一行十幾人約埋去中環九如坊嘅新派粵菜店「慢煮兩餐」。早前本報都影過修哥(胡楓)、黃百鳴和林文龍等先後幫襯過呢間店，主理人係退出娛圈多年、吳啟華胞兄吳啟明。當晚一班圈中幕前幕後好友齊齊去撐場，老闆吳啟明間中有行埋長枱講吓食經。方中信飲白酒食得開懷，美儀亦心情唔錯，面帶笑容邊食邊傾。
開心gathering兩小時，眾人步出分頭離開，美儀甫見記者即禮貌打招呼，見佢捧住兩個食物盒走人。記者上前採訪，問她心情好番未？她笑笑口回應：「無嘢嘞！真係OK呀！(有無怪冬叔？)無無無(不斷擰頭)，bye bye。」隨即上車走人。見美儀戴上紅色框眼鏡，15年以80萬元購入、本身是白色的座駕，近年就改噴為鮮紅色，而車廂內的吊飾熊仔、擺設等皆是紅色，實行全方位擺陣催運，似乎想快啲搵到第二春呢！
採訪 : 李維隆、梁志明