  • 2018年10月19日 星期五
  • 25º
  • 77%
熱門： 港珠澳大橋謎網26新身分證明日大嶼李連杰

日報新聞 > 娛樂

﻿監製埋身

2018-10-19 列印
■早前，美儀和陳維冠出席新劇《殺手》造型會，被指鏡頭後不時密斟。
Previous Next

  驚爆離婚嘅江美儀，日前被指以座駕接載合作多年嘅大台49歲監製陳維冠，女方係陳監製御用演員，曾在其主理嘅《衝上雲霄II》、《女人俱樂部》，以及正拍攝中嘅新劇《殺手》中演出。查實美儀keep得咁好，有追求者一啲都唔出奇吖！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd