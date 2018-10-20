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﻿心悠赴非洲探難民

2018-10-20 列印
■心悠即場示範做健康操。
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　　劉心悠出席慈善跑記者會稱將到非洲探訪難民，教育遭性侵女孩自我保護，去城市不擔心安全，已打了4支防疫針，怕蚊會穿長袖衫及帶罐頭和相機。
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