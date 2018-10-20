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﻿安仔在家負責保安

2018-10-20 列印
■安仔笑言和陳圖安的組合是『「雙安」無事』。
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　　許志安在接受陳圖安的港台節目訪問中，感激遇過的伯樂，特別是張國榮對後輩的關懷。安仔亦透露，自己在家負責保安部，太太鄭秀文則是廚房的創作總監！
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