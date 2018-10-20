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帶媽咪返工作室 范冰冰密斟五粒鐘

2018-10-20 列印
■范冰冰昨日與母親（右）現身北京的工作室。新浪娛樂
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　　范冰冰捲入逃稅風波後，本月初被有關當局罰繳8.8億人民幣（約10億港元）後，行蹤繼續低調，她日前被拍下現身北京首都機場後，近日再被發現與母親現身位於三里屯的工作室，疑似準備復工事宜！

　　據內地傳媒報道，范冰冰當日穿上白衣配長裙，戴上藍色帽及墨鏡，並一改往日孭住名牌袋的習慣，改孭上由弟弟范丞丞代言產品的環保袋。冰冰被拍得手上拿着三部手機，並不時低頭望手機，她與媽媽在上址逗留「密斟」五個鐘，約晚上九時才離開。

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