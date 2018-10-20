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Stephy《凶宅》半裸盡露玉背

2018-10-20 列印
■Stephy在片中有大露背淋浴戲。劇照
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　　鄧麗欣（Stephy）於電影《八步半喜怒哀樂》主演其中一個單元《哀：凶宅》，該片導演泰迪羅賓要求Stephy半裸上身，盡露玉背演出淋浴鏡頭，她直言是幕前最性感一次演出，「大露背剛去到Pat Pat，如符合劇情，適當性感可以接受！」

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