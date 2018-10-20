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阿佘承認舊愛逾十人

2018-10-20 列印
■阿佘於《直言》中暢談情史。網上圖片
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　　佘詩曼憑劇集《延禧攻略》在內地爆紅，近日亮相蔡康永主持的節目《恕我直言》時直言享受愛情，並承認舊愛有超過十位，拍拖最長逾三年。阿佘亦說會出席舊愛的婚禮，因替他們找到幸福感開心，亦不會覺得傷心，她笑言：「現在都已經甚麼年代了！」問到阿佘若現實中遇到「王子」向她求婚會否立刻答應？她說要愛對方才可以，因始終要相處一世！

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