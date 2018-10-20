﻿童話婚宴 谷胸扮「貝兒」 苟芸慧主動咀老公 揚言生夠四個

「處女黨」最後一個出嫁的成員苟芸慧，早前與錫礦大王陸佑後人兼賽車手陸漢洋在加拿大完婚，兩夫妻昨於上水雙魚河鄉村會所舉行童話式婚宴，苟姑娘谷胸穿上黃色晚裝，化身《美女與野獸》女主角「貝兒」。陸漢洋公開向苟姑娘發表冧爆「愛的宣言」，說愛她「不只一生一世」，二人計劃兩三年內生B，苟姑娘亦揚言想生四位小朋友！



現年35歲、國際中華小姐冠軍出身的苟芸慧，早前與陸漢洋在加拿大古堡行婚禮，昨日二人在港舉行婚宴，分日夜兩場宴請過百親友，新娘子苟姑娘的姊妹團除了處女黨舊成員王君馨、李亞男、岑麗香外，還有伍詠薇、簡慕華、潘曉彤、梁嘉琪、倪晨曦等九位姊妹。新郎陸漢洋的兄弟團則有楊長智、蔡一智等八人。



一對新人昨晨在雙方約30位長輩親友見證，進行簡單而隆重證婚儀式，中午設宴款待80位親友。婚宴主題為「童話故事」，新娘苟姑娘以美人魚款透視高衩婚紗超性感進場，一對新人切蛋糕及碰杯，苟姑娘兩度主動咀老公。婚宴上播放新郎在加拿大婚禮為新娘唱《美女與野獸》主題曲及二人向父母敬茶片段。



新郎：愛她不止一生一世



其後苟姑娘換上黃色谷胸晚裝，化身《美女與野獸》的貝兒，戴上價值170萬、3卡鑽戒，而頭上的鑽石后冠全球得八個，香港更只有一個，相當珍貴，贊助珠寶總值1300萬。晚宴邀請200位圈內外好友，一對新人於傍晚5時許出來受訪，當記者要求二人咀嘴時表現害羞，最初苟姑娘親吻老公臉頰，而陸漢洋亦只肯輕吻太太手背，幾經要求下終肯甜蜜咀嘴。



陸漢洋亦對太太講愛的宣言：「多謝她對我一個幾難頂的人咁包容，我會盡能力令她幸福快樂，她父母當然不捨得交托給我，但我會承諾好好照顧她，不會令她父母失望，會愛她不止一生一世。」但他拒透露婚禮花費，覺得最緊要在不同地方做到有意義事，去了美洲、歐洲、亞洲近半個世界有很多回憶，已當蜜月，想結婚十周年再去一次。對於在神秘地方註冊，他表示想為兩人保留小小秘密，故不透露。



香香帶紙巾上台分享感受



苟姑娘爆老公在婚禮提起媽媽時泛淚，她也被感染，指老公情緒起伏大，叫大家不要搞喊他。問到婚後是否極速造人，陸漢洋笑言一向慣耐力賽不需全速進行，加上二人有工作心願想完成，計劃兩三年內生B，然後全心全力湊B不假手於工人，苟姑娘揚言想生四個。



處女黨的王君馨笑言終於全部做人妻，亞男懷孕七個月腹大便便，坦言第十次做姊妹終可退休，生B前完成使命好感動。岑麗香表示有分享做人妻心得，帶備紙巾以防講到哭。對於獨缺在外地的鍾嘉欣，君馨表示全程有傳相給她看，笑言會key她上合照。



昨晚出席婚宴有胡杏兒與老公、關心妍及馬德鐘等，關心妍表示於婚宴上會獻唱一對新人的主題曲《美女與野獸》，還透露陸漢洋專誠找她學唱劉德華的《愛不完》作為送給新娘子苟姑娘的驚喜。



本報記者