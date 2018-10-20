  • 2018年10月20日 星期六
  • 25º
  • 75%
熱門： 港珠澳大橋謎網26新身分證明日大嶼李連杰

日報新聞 > 娛樂

﻿伍詠薇：一對新人好飲得

2018-10-20 列印
■伍詠薇與蔡一智任姊妹及兄弟，伍姑娘的丈夫練海棠亦有出席婚宴。
■新郎熱愛賽車，婚宴場外特別放了他的戰車。
Previous Next

　　苟姑娘與陸漢洋在上水舉行婚宴，由於新郎喜歡賽車，特別在場外擺放他的戰車，車頭掛上花球及「Just Married」字句。

　　蔡一智和伍詠薇是苟姑娘婚宴的兄弟和姊妹團成員，阿智表示有份參與新郎之前在加拿大舉辦的婚禮，大讚對方花上許多心思。問到伍詠薇可會幫新娘頂酒？她笑言：「唔會，我自己都要飲，何況一對新人好飲得，可能係賓客醉晒，不過我知道姊妹團會跟新娘分享夫妻相處之道。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd