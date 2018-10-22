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世巡廣州站加一場 城城開工抽空練舞

2018-10-22 列印
■城城為了巡唱，就算開工也會與排舞師同行，一有空檔便練舞。
■城城宣佈11月巡唱廣州站加開一場，合共兩場。
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　　盛傳老婆方媛又有喜的郭富城（城城）近期努力搵銀，城城昨日連同演唱會製作團隊到廣州，宣傳其11月24日舉行的「舞林密碼世界巡迴演唱會廣州站」，又宣佈加開11月25日一場，共兩場巡唱。

　　城城表示今次巡唱製作費超過三千萬港元，由於舞台機關變化很多，為配合排練，製作組在香港搭建1：1的舞台用作排練之用。由於這個智能舞台有多功能「變身」效果，城城表示：「大家在不同位置，不同角度，都看得我好清楚，和有不一樣的視角。而為了今次巡演，亦設計了一個水世界環節，給大家一個欣賞新元素。」

　　城城現在手上仍然有電影工作，司儀問城城可有時間排練演唱會？城城表示為爭取排練時間，特別請排舞師和他一起工作，趁休息空檔立即練舞，令司儀讚城城真的專業到一個極致的境界，凡事要做到最好。

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