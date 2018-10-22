  • 2018年10月22日 星期一
  • 24º
  • 83%
熱門： 郭炳湘港珠澳大橋明日大嶼唐錦馨沙中線

日報新聞 > 娛樂

傳不滿碧咸婚姻困難論 Victoria喊兩日入度假村減壓

2018-10-22 列印
■碧咸與Victoria結婚19年，不時傳出婚變。 資料圖片
■碧咸接受澳洲電視台訪問時，指維持婚姻困難。 網上圖片
Previous Next

　　「萬人迷」碧咸和Victoria結婚19年，屢傳緍變，今年6月再次傳出婚姻亮紅燈，其後二人罕有透過發言人否認，更指傳聞是垃圾。上周碧咸接受澳洲一電視台訪問時談及婚姻，他表示︰「我們結了婚有一段日子，那總是困難的，亦開始變得多一點複雜。」即惹來傳媒猜測碧咸與Victoria的婚姻再次出問題，英國《太陽報》更報道碧咸嫂為此言論哭了兩天，日前更逃到德國入住有助壓力管理的度假式診所，一來為減壓，二來希望暫時遠離丈夫。

　　報道又找來Victoria好友訪問，並稱︰「Victoria上周三很期待碧咸的訪問播出，但最後感到十分沮喪。」據指Victoria入住的德國五星級水療度假村，每晚收費約950英鎊（約9,740港元），她入住了兩晚。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd