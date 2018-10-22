報道又找來Victoria好友訪問，並稱︰「Victoria上周三很期待碧咸的訪問播出，但最後感到十分沮喪。」據指Victoria入住的德國五星級水療度假村，每晚收費約950英鎊（約9,740港元），她入住了兩晚。
傳不滿碧咸婚姻困難論 Victoria喊兩日入度假村減壓
報道又找來Victoria好友訪問，並稱︰「Victoria上周三很期待碧咸的訪問播出，但最後感到十分沮喪。」據指Victoria入住的德國五星級水療度假村，每晚收費約950英鎊（約9,740港元），她入住了兩晚。
三兄弟五年來首聚 郭炳湘臨終前 炳江獲批離獄探兄
新鴻基地產前主席、帝國集團主席郭炳湘今年八月在家中中風暈倒，送院後一直陷於昏迷，至前天離世，終年六十八歲。郭李天穎及家人昨天發出聲明指，郭炳湘在家人及家族成員陪伴下安詳離世。本報獲悉，郭炳湘二弟、正在...
2018-10-22
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未透露行動具體時間表 美擬再派軍艦通過台灣海峽
外媒昨天引述美方官員報道，美國正考慮再次派作戰艦艇通過台灣海峽。美軍的任務是為確保能自由通過台海此一戰略水道，但會增加與中國關係緊張的風險。美國軍方不願評論此事，參與討論這項評估的美方官員及軍方都沒透...
2018-10-22
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反對停售軍火予沙特 特朗普憂損美就業機會
美國總統特朗普周六向沙特阿拉伯進一步施加壓力，要求沙特政府更詳細解釋異見記者卡舒吉遇害的經過和死因，但仍反對停售軍火給沙特政府。而《紐約時報》報道，沙特阿拉伯有一支「網上大軍」，專責在社交媒體監視經常公開批評沙特政府的人，目的是要令異見者收聲。 特朗普周四指出，他對沙特政府就調查卡舒吉作出的回應感到不滿意。他又對記者說：「我們有四千五百億美元，其中一千一百億美元是軍事定單，是沙特訂購的軍備和其他東西。這些交易涉及一百萬個職位，取消這樣的定單對我們沒有幫助，對我們造成的損害比對他們造成的損害更大。」他又指出，即使美國停止出售軍火給沙特，沙特也可以向其他國家例如中國或俄羅斯購得...
2018-10-22
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朗城滙折實481萬入場
由華懋及港鐵合作發展的元朗朗城滙，周二（16日）正式開價，首批公佈144伙價單；事隔兩日再原價加推144伙，兩批單位涵蓋一至三房戶型，價單定價由565.8萬起，發展商提供最高15%的折扣優惠，一房折實...
2018-10-20
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民銀資本設立動機遭疑 「謎網」狙擊三可疑公司
股壇長毛David Webb表示，「謎網26」名單經深入研究民銀資本（1141），再發現3隻可疑上市公司。他質疑，領有香港銀行牌照的民生銀行（1988）何解要設立新的上市公司民銀資本來發放貸款，是不是...
2018-10-22
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拿卡錫迪「倒戈」謝師恩 好波獻給李
阿仙奴射手拿卡錫迪近期入球停不了，更獲曾在里昂共事的李斯特城主帥佩度大讚。這位廿七歲法國射手今晚英超勢領兵主場擊退陣容殘缺的狐狸，在恩師面前顯威風，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！（Now621台周二凌晨3:00直播） 拿卡錫迪各賽事近五場貢獻四球兩助攻，是槍手各戰線九連勝功臣之一。一○年安排此子首次為里昂一隊上陣的佩度亦盛讚愛徒︰「他是一位全能球員，近期出色的表現不令我感到意外。」 狐狸軍團陣容不整 槍手有拿卡錫迪和不同戰線近四戰入五球的奧巴美揚聯手攻堅，火力有保證。 狐狸近五輪英超兩勝三負，表現反覆，今仗繼續有中場迪馬雷格雷和馬迪占士因傷缺陣外，隊長中堅韋斯摩根亦要停賽。...
2018-10-22
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國宴級 經典珍珠奶茶
隨處可見的珍珠奶茶，你又是否知道它的歷史？對於誰創作出珍珠奶茶，台灣飲品界兩大巨頭「春水堂」跟「翰林茶館」一直爭持不下。不過誰是誰非，對食客來說都不及哪一杯更好喝重要。難得春水堂跟翰林茶館都在本月進駐...
2018-10-22
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臨終妻女陪伴在側唸佛 76歲岳華含笑安詳離世
資深藝人岳華60年代加入邵氏，展開逾半世紀的演藝事業，近年身體抱恙消瘦不少，於加拿大溫哥華時間前日早上去世，享年76歲。華哥離世時，太太恬妮和愛女曉暉陪伴在側，她們緊握他的雙手唸佛，華哥含笑安詳離世。...
2018-10-22
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社論——嚴管醫療美容 拖無可拖
美容院使用醫療儀器，為消費者施行美容療程，不時發生嚴重事故，甚至搞出人命，駭人聽聞。最轟動一宗，莫過於六年前發生的「DR醫學美容事故」，導致一死三傷。各界要求規管醫療美容多年，但一直只聞樓梯響，昨天又發生一宗激光去紋變燒傷肚皮的疑案，官員回應指相關規管草案會在本立法年度提交立法會審議，對市民來說，遲到總好過冇到。 平情而論，政府不是不想規管醫療美容，但阻力不少。美容業聘用不少人手，屬於高增長行業，任何新規管，動輒影響不少人的飯碗。而美容界一直強調，從業員接受培訓，才使用相關儀器，反對一刀切將美容強行歸納為醫學。業界反要求政府設立美容師認證制度，推動業界專業化。 食衞局局長陳...
2018-10-22
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伊時論事——大佬可以退貨嗎？
你們有兄弟姊妹嗎？筆者有位比自己年輕兩歲的妹妹，從小便集萬千寵愛在一身，長大後仍是風頭躉，更加入了娛樂圈拍劇。父親早年因病離世，間接令我們在不同環境下成長。雖然我是哥哥，但她的思想卻比我成熟，我在她的身旁，總有被比下去的感覺。 童年的我十分頑皮，經常把她弄哭，更出盡法寶欺騙她與同學的零用錢。彼此成長步伐不同，性格上也有差異。她對我有「恨鐵不成鋼」的想法，認為年輕的我沒有計劃、愛揮霍、生活得過且過。當她交上男友，即是現在的丈夫時，更顯得我的無能。 在海外工作回程期間，看到《大佬可以退貨嗎？》這齣泰國電影。故事提及一對在單親家庭中成長的兄妹，在長期優劣強弱的比較下，產生不同的矛...
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