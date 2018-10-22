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Eason扁桃腺發炎入院吊鹽水

2018-10-22 列印
■Eason提到老婆會陪女兒到外國升學，立即好開心。
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　　陳奕迅（Eason）昨日現身活動，明顯清減了，他表示上周扁桃腺發炎入院吊了幾日鹽水，他表示入醫院有人照顧自己，不用擔心在家傳播病菌，現已差不多完全康復，只是仍有點喉痛。Eason稱慶幸是上周發病，不會影響下周在摩天輪舉行的慈善音樂會。

　　提到太太徐濠縈指為了14歲女兒康堤到外國升學，早前結束時裝店，Eason驚訝道：「唔係嘛！佢冇提過……佢會飛走咁正？我好耐無試過一個人獨霸間屋，唔係咁益我呀嘛？」

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