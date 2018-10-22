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黃秋生透露母親病重

2018-10-22 列印
■秋生坦言被副導演打動，才接拍《火速救兵VI》。
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　　黃秋生昨日為港台劇《火速救兵VI》演出，他表示原本因家事不接拍，但被副導演的誠意打動，更透露媽媽身體不好，前晚收工趕去醫院，原本未拍完，劇組也放他離開，他說：「媽媽都好多病，都等緊㗎啦！（擔心媽媽？）驚得幾多，人生係咁樣。」他坦言媽媽已有80多歲，只希望能「舒舒服服」，又指媽媽腎功能退化又唞不到氣，早前他到澳洲拜祭爸爸，媽媽也不知道，因她不太有意識，估計只有聽覺同觸覺。

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