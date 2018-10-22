﻿臨終妻女陪伴在側唸佛 76歲岳華含笑安詳離世

資深藝人岳華60年代加入邵氏，展開逾半世紀的演藝事業，近年身體抱恙消瘦不少，於加拿大溫哥華時間前日早上去世，享年76歲。華哥離世時，太太恬妮和愛女曉暉陪伴在側，她們緊握他的雙手唸佛，華哥含笑安詳離世。



憑邵氏電影《大醉俠》走紅的資深藝人岳華（原名：梁樂華），其武俠形象令觀眾深刻，近年身體抱恙居於加拿大溫哥華，但仍醉心演出，抱病參演舞台劇《寄不出的情書》，可惜於加拿大時間前日早上含笑安詳離世，享年76歲。



代表作《大醉俠》



岳華於1962年來港，初期不會廣東話，考入邵氏旗下南國訓練班，與夏雨、鄭佩佩、陳鴻烈為同班同學。岳華在邵氏主要演出武俠及古裝電影，代表作有《大醉俠》，並憑該片跟鄭佩佩和陳鴻烈走紅；岳華在66年於《西遊記》扮演「孫悟空」，亦令影迷留下深刻印象。80年代起，岳華開始參演電視劇，於麗的年代分別演出膾炙人口的《浮生六劫》及《大地恩情》等；87年轉投無線，參演經典劇《季節》、《義不容情》等，90年與太太、息影女星恬妮和愛女梁曉暉移民溫哥華，至07年回流香港重投無線，演出《珠光寶氣》、《巾幗梟雄》等逾20部劇集，《張保仔》是他最後一套劇集作品。



8月曾演加國舞台劇



去年4月，岳華一度與圈中人失聯，馬海倫更於社交平台公開尋人啟示，後得無線高層曾勵珍澄清：「岳華正在休養中，外間不用作太多揣測。」事隔四個月，他以首席表演顧問身份現身溫哥華《一麵情緣》記者會上，雖然身形明顯清減，但幸中氣十足；今年8月再於加國演出舞台劇《寄不出的情書》，惟本月因病入院，於前日去世。



溫哥華影視人協會全體理事發悼文哀悼岳華，並指岳華離世前獲妻女陪伴在側，並緊握他雙手不停唸佛，華哥最後含笑離去。該會亦感謝華哥20多年來協助協會為社區，中國及其他國家籌募善款過百萬加元。



高大英俊 亦舒癡戀



年輕時的岳華高大英俊，迷倒不少女生，除了曾與鄭佩佩拍過拖外，才女亦舒當年亦曾對他傾心，並大讚岳華是個不錯的男朋友，只是脾氣不太好，尤其是發怒的時候。岳華09年接受陳志雲訪問時曾談及和亦舒的往事，當年他住在邵氏宿舍時，女方曾在他的牀上留下刀痕！兩人最終亦分手收場。



被指曾有一段異國婚姻的岳華，在75年迎娶女星恬妮，兩夫妻其後喜獲掌上明珠、女兒曉暉；岳華早年接受《東周刊》訪問時暢談育女心得，直認對女兒千依百順，從未試過打她，當年亦不捨女兒嫁往美國，離自己太遠呢！



本報記者 圖：資料及網上圖片