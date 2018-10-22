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﻿蔡少芬聞噩耗痛哭 恬妞開工愁眉不展

2018-10-22 列印
■恬妞昨日拍攝新片，婉拒記者訪問。
■蔡少芬與岳華於《珠》劇合演夫妻。資料圖片
■展鵬與陳凱琳、洪永城等，難捨合演《張保仔》的岳華離世。資料圖片
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  岳華縱橫娛樂圈半世紀，離世消息讓不少合作演員可惜；「姨仔」恬妞面對姐夫離世，昨仍堅持到中環拍攝林敏驄執導的賀歲片《如珠如寶》，鏡頭外全程愁眉不展，難掩喪親傷痛，並透過工作人員指不欲受訪，完成拍攝後便乘七人車離開。

  曾於劇集《珠光寶氣》與岳華合演夫妻的蔡少芬為他死訊感震驚，更激動痛哭稱「好難過」，憶述當年拍攝該劇有身體接觸時他會預先講清楚，令她很放心。在《張保仔》與岳華合作的陳展鵬、洪永城和陳凱琳感激華哥的關懷備至，視他為學習對象；惠英紅亦難掩傷感發文：「岳華大哥一路好走！」至於黎耀祥難忘當年首次擔正劇集《巾幗梟雄》時，獲岳華給予很多提點，大讚對方健談沒架子，令對手感覺好舒服。
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