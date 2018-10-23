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激嬲老婆又惹賊仔垂涎 碧咸度假屋險遭爆竊

2018-10-23 列印
■碧咸一家人在匪徒擬入屋爆竊時，並不在屋內。
■碧咸近期當黑，激嬲老婆外，又險遭賊人光顧。
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　　英國「萬人迷」碧咸近日頭頭碰着黑，他日前受訪時講錯說話，指維繫婚姻很困難，因而激嬲老婆Victoria之後，其位於英國牛津郡的度假屋，亦差點被賊人光顧。據英國傳媒報道，三名蒙面賊人當地時間上周五，在碧咸的度假屋外用梯子爬入屋內意圖爆竊，被保安透過閉路電視發現，立即報警。

　　碧咸度假屋旁的酒店亦發現該批竊匪，警方到場之前，酒店人員已嚇退賊人。據報道，碧咸一家事發時不在屋內，他正身處巴黎，其後與家人飛赴澳洲。

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