黃晸玟李聖旻膺大鐘影帝 已故金柱赫獲男配角獎

韓國影壇盛事《第55屆大鐘獎》頒獎禮昨晚在首爾世宗文化會館舉行，去年因車禍離世的金柱赫，憑遺作《毒戰寒流》奪得最佳男配角獎，同時亦獲大會頒發特別獎，下周二便是金柱赫逝世一周年，代表他領獎的人致詞時說，「會一直記得你」，現場亦有播出金柱赫昔日片段；最佳女配角就由金柱赫同片拍檔陳瑞妍奪得。



今屆影帝寶座由《北寒諜戰》的黃晸玟、李聖旻瓜分，但只有李聖旻到場領獎；至於影后就由《不能說的故事》的羅文姬大熱勝出，最佳電影則為《燃燒》。



