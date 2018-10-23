與侯佩岑估「唱將」 古巨基呻左右為難

古巨基為內地音樂真人騷《蒙面唱將猜猜猜》第三季擔任猜評團成員，今集唱將「送你一隻千紙鶴」一開口，大家都估是周慧敏，但基仔不停誤導大家。



除了唱歌，「千紙鶴」更大晒其模仿簽名的技能，睇到在場人士嘩嘩聲。另一位猜評團成員侯佩岑看到「千紙鶴」的背影，就估是周慧敏，還去問基仔意見，基仔卻說：「我只能說像她，但我覺得不是她。」最後猜評團成員根據手上線索鎖定「送你一隻千紙鶴」是周慧敏，當基仔親自去揭開「千紙鶴」的面紗時，笑住話一早知道是周慧敏，但自己左右為難，在台下忍得好辛苦。



