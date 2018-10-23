謝雪心難忘岳華排戲不避跌地

謝雪心對岳華離世感到很可惜，她表示最近TVB重播《情越海岸線》，故日前還以短訊聯絡華哥，但對方沒有回覆。



昨日收到華哥離世的消息都不敢相信，心姐自言加盟TVB第一套劇集就是與華哥合作的《巾幗梟雄》。當日在藝員科遇到華哥的畫面仍歷歷在目，她大讚華哥對藝術有熱誠又專業，在《巾》劇最深刻一場是華哥見到飾演四奶奶的鄧萃雯入房後失神跌落地，因他在排戲時都會照做跌落地的動作，實在很值得大家學習，也令她十分尊敬，是演藝界一個非常好的榜樣。



