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短髮喬妹古巴晒靚腿

2018-10-23 列印
■宋慧喬在古巴為新劇拍攝外景。網上圖片
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　　韓國女神宋慧喬，自去年嫁給《太陽的後裔》拍檔宋仲基做幸福人妻後，久未有新作；事隔一年終回歸拍電視劇，更與老公的同門師弟朴寶劍合作新劇《男朋友》，令一眾粉絲相當期待。

　　喬妹和寶劍早前飛赴古巴拍攝外景，兩人在當地街頭拍攝時不時被網民「捕獲」；昨有工作人員分別上載跟喬妹和寶劍的合照，並寫道：「古巴結束派對」，相信劇組已完成外景拍攝。相中喬妹以清爽短髮示人，穿上短褲晒靚腿的她少女味十足呢！

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