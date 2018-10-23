探病成永訣 黃秋生丁母憂

黃秋生前日演出港台劇《火速救兵Ⅳ》時，透露80多歲的母親腎功能退化情況不樂觀，無奈坦言：「都等緊㗎啦！」可惜相隔一天，其母昨午安詳離世。對於母親離世，黃秋生表示會為母親辦理身後事，亦會通知朋友和親戚，他說：「知道佢都差不多，都係呢幾日，通常探望會下午去，但朝早覺得不如都去啦！剛剛睇完佢走，醫院Call我返轉頭，佢就剛剛走咗，我都陪佢講咗一輪嘢。」



問到兒子可會從外國趕回港奔喪？秋生謂：「搞唔到，（佢哋）入學讀書。」他續表示無謂麻煩親戚幫手辦理母親身後事，也不會有太多事去辦，加上近年自己較少工作，可以有多點時間陪母親也不錯。圖：資料圖片



