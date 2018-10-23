﻿首圓導演夢 兩日無瞓 億萬王祖藍慳奶粉錢 $140按腳

愛妻號王祖藍，早前首次執導賀歲片《你咪理，我愛你！》，碌盡人情卡搵嚟多達60位好友參與演出，新片日前煞科，本報喺殺青前兩日在西環巧遇呢位新晉導演。當日，連日趕工埋尾嘅祖藍30小時無瞓，凌晨4點喺山頂開完工，下午再拉隊落西環繼續拍。轉景期間，祖藍飯都唔食，馬上搵間按摩店唞唞。被指為「2億樓王」嘅祖藍，不嬲闊佬家人慳自己，嚟緊初為人父又再慳啲，見佢搵咗間平民小店，用咗$140元按腳，甫坐低就極速睡魔急Call仲發出陣陣鼻鼾聲，捱得好辛苦O架！



近年北上發展勁搵「人仔」嘅王祖藍，賺到盆滿鉢滿，除一擲1.6億喺白石角購買三間豪宅畀家人，其中一間逾億頂層特式戶，更用太太名義購下，錫亞男錫到燶，有晒屋仔、車仔、老婆仔，7月仲宣佈有埋「人仔」，大肚愛妻將於年底「卸貨」誕B女，開埋娛樂公司做大老闆嘅祖藍堪稱人生勝利「祖」！一圓導演夢嘅祖藍，日夜顛倒狂開工拍《你咪理》，搞到佗B逾7個月嘅愛妻好心痛，專程外賣牛肉麵送上山頂慰夫，讓老公有啖好食，最緊要梗係可以見honey一面，替丈夫打打氣啦！有大肚妻溫馨速遞，祖藍甜在心頭，由清晨拍至下午4時收工，再移師落西環一唐樓拍外景。



瞓到有鼻鼾



當日下午約5時，劇組抵達西環後，祖藍與工作人員交帶聲，指指附近間按摩店就獨自離隊。雖然身家億億聲，但公屋出身嘅人夫難得無「一朝富貴」恃紅生驕，生活依舊貼地，平日會搭港鐵、愛以超市餐包配老婆靚湯做午餐。當日見佢幫襯間平民格局嘅按摩店，店員認得出祖藍，笑笑口熱情招待，祖藍微笑後就換過短褲出大廳按腳。浸完雙腳，就算開着電視，祖藍都可以火速入睡，仲好快瞓到有鼻鼾聲，一睇就知好攰啦！話咁快45分鐘，一名男工作人員校啱時間上嚟搵祖藍，佢才如夢初醒，快手換褲後掏出五百元找數，然後着工作人員替他買碗外賣粥醫肚。畀$140「快叉電」嘅祖藍畀完貼士走人，然後行去附近粥舖會合工作人員，再齊齊行返附近唐樓，上樓開工。



採訪 : 張詠森、李權威