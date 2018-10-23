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﻿生活貼地

2018-10-23 列印
■街坊look祖藍，邊行邊講電話。
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  住億元大屋嘅祖藍，雖然中港兩地有約2億物業揸手，但平日生活貼地，早前就被影到穿tee裇短褲涼鞋、街坊裝搭港鐵，途中遇上粉絲攔截「集郵」亦親民合照。
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