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﻿胞弟康復能站立 黎姿：非常非常感動

2018-10-24 列印
■黎姿同胞弟合照，兩人均笑容滿面。
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　　黎姿（現名馬黎珈而）自胞弟黎嬰發生嚴重車禍受重創後，便接管他的醫學美容生意，奮鬥十年至公司上市。昨日，黎姿在社交網分享兩姊弟的合照，黎嬰笑容滿面相當精神，更令人振奮是他不需坐輪椅重新站起來。

　　另黎姿亦提到公司裝修了18,000平方呎踏上新里程，每當疲憊時，都感到一股強大力量在背後支持和鼓勵，就是弟弟十多年來為生命而奮鬥。她說：「今天，弟弟可以站起來與大家見面，我真的非常非常感動。他的堅毅精神是令我不斷進步的動力，我會繼續奮鬥下去。」
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