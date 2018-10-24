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﻿夫妻感情無問題 陳自瑤考慮養貓改運

2018-10-24 列印
■陳自瑤表示跟李師傅去杜拜及紐約拍賀歲片，入住最靚、最貴的酒店，是好好的見識。
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　　陳自瑤接受電台訪問，稱跟李居明曾合作過風水節目，透露李師傅曾提議若想各方面都好，建議她養貓，但她家中飼養一頭大狗，擔心貓狗容易打架，加上她有鼻敏感，所以仍在考慮中。

　　問到會否最希望夫妻感情好？她稱一向沒有特別，反而希望工作及事業上有不同發展。對於王浩信成為冧莊視帝大熱，她指老公的劇集《兄弟》還未播出，有機會冧莊當然開心，但仍有很多未知因素。
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