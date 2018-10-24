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林嘉欣聽晒老公話

2018-10-24 列印
■嘉欣獲老公現身支持。
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　　林嘉欣前晚出席講座與大學生對談，老公袁劍偉亦有到場支持，當主持人問到嘉欣的愛情觀時，她笑笑口說：「好怕醜呀，做女人要有矜持，老公不如你講。」說畢就走到台下把咪高峰交給袁劍偉，他接過咪高峰後說：「我無嘢好講，係咁就係咁。」談到嘉欣於席上透露與一位男筆友由十多歲開始聯絡至今，問何不與對方發展？她說：「大家只是純粹的書信來往。（怕老公呷醋？）不會。（何以不肯透露自己的愛情觀？）老公叫我唔好講嘛，我好聽老公話。」

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