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超蓮冰島連環晒泳照

2018-10-24 列印
■超蓮分享出水芙蓉靚相。
■超蓮在冰島拍的泳衣照很有氣質。
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　　賭王千金何超蓮近日在社交網分享在冰島的照片，由於當地氣溫寒冷，只有攝氏5度左右，連日來都是包到冚出動。但昨日超蓮突大派福利晒泳衣照，分別穿上一件頭及比堅尼，浸在乳白湖水中拍攝出水芙蓉Look，並留言：「其實三年前就來過冰島，當時沒有去到blue lagoon很遺憾，這次來拍攝第一天就去了，天氣還很好！」

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