  • 2018年10月24日 星期三
  • 24º
  • 83%
熱門： 港珠澳大橋台鐵翻車岳華郭炳湘沙中線

日報新聞 > 娛樂

﻿城城無辣不歡老婆奉陪

2018-10-24 列印
■城城自言一向都是喜歡吃辣。
Previous Next

　　郭富城昨日出席一開幕活動，大會安排蛋糕預祝他後日踏入53歲。城城坦言，從小無辣不歡，試過吃麻辣火鍋一星期，問太太方媛可會陪他吃辣？他說：「我食得比較辣，她可以吃小辣的。」有傳方媛懷第二胎，是否不可再吃辣？城城說：「不會，食到少少。」另外，城城與周潤發主演的電影《無雙》票房成績報捷，內地票房已破11億及香港票房亦邁向3,000萬！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd