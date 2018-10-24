﻿城城無辣不歡老婆奉陪

繼高鐵通車之後，港珠澳大橋昨天正式開通，今日起通車，對中港兩地的經濟、社會、民生、文化等多方面交往，起着積極的推動作用。港人借助先進的基建連繫，生活和發展空間得以全面擴闊，機會無限。 高鐵和港珠澳大橋先後啟用，中港兩地人們交往更便捷。往來珠海與香港國際機場的行車時間，由昔日四小時大減至現在的四十五分鐘，港人只需不足一小時的車程，就可以置身廣闊大灣區一小時生活圈之內。對港人而言，大橋為未來發展提供更多可能性，可以參與大灣區的經濟活動，爭取更多機遇。 經港珠澳大橋到香港貨櫃碼頭由昔日三個半小時減至現在的七十五分鐘，兩地物流成本大減，促進經貿交流，雙方同時分享基建的紅利。對內地人...

2018-10-24