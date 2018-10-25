﻿只做開心又好玩嘅事 黎瑞恩重拾快樂人生

45歲的黎瑞恩(小恩子)近年重返歌壇，2016年出Hi-Fi碟《感恩Vfresh》，2018年8月又推出《V Touch感動》大碟。緊張事業外，小恩子亦非常關心社會，之前便帶頭去鋸樹為風災善後，又「找數」和年老父母同遊絲綢之路，實踐開心做人的承諾：「做人要用開心態度面對，成日話辛苦咁就好辛苦；相反就會日日開心，呢刻我會選擇後者嘅生活態度，所以我真係好開心。」



黎瑞恩在新碟《V Touch感動》中翻唱劉德華《如果我有事》、杜麗莎《仍然記得嗰一次》及林一峰《重回布拉格》等8首金曲，另外收錄《黎瑞恩感恩有你演唱會》主題曲《大個唱》及新歌《剩下光年》等，小恩子興奮地說：「呢張唱片真係好超值，因為附送埋卡拉OK碟，雙CD只係單碟價，而且仲分別喺香港、台灣、泰國三地錄音製作，德國壓製。翻唱人哋嘅歌冇乜壓力，始終男女演繹技巧同情感都唔同，我盡量運用靚聲，好畀心機去唱，唱完都有Send畀老師杜麗莎聽，佢聽完好開心呀，評語係好sweet。」



雖然是單親媽媽，兼且胰臟有兩個良性瘤，健康麻麻，但小恩子目前生活得開心又滿足，「凡事要向好嘅一面諗，可能有啲難題唔會一朝一夕解決得到，咁咪放埋一邊先，第日或者有第二個方法處理呢，愈擔憂個人就會愈沉重。好似我咁，仔女正值青春期總會反叛同駁嘴，有時真係好嬲，唯有盡量用朋友角度出發同佢哋溝通，或者用嬉皮笑臉態度回敬佢哋，有時都會同自己講：『細個自己都係咁啦，真係報應喇！』o依家我會做有意義同開心好玩嘅嘢，明年會幫高爾夫球會做更多事，而且要為細仔浩儒喺澳洲準備學校，所以留喺香港時間唔多，大家又唔使擔心我會再消失樂壇，因為科技發達，我會保持開live唱歌嘅。」



採訪：方騫平 攝影：李權威 化妝：Meegan Seak



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