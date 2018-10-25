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下月首踏紅館開騷 Sunny@Supper Moment發噩夢

2018-10-25 列印
■主音Sunny（右二）等SM成員透露，明年初會到澳門開騷。
■SM前日為演唱會進行綵排。
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　　樂隊Supper Moment（SM）將於下月初首度在紅館舉行演唱會，四子前日進行綵排時透露，上星期已綵排了三天，進展還算順利。對於首踏紅館舞台，主音Sunny笑言不知不覺也會緊張，而且連續幾晚發噩夢，他說：「有晚我發惡夢喺紅館舞台上，睇住流程表，死啦！冇一首歌係自己嘅！」

　　SM四子透露已安排好嘉賓名單，但大賣關子指現時未能發佈；他們又說在個唱上有各自己的個人環節，會做一些平時不做的事，笑言如唱粵曲及倒立，但一切都會與音樂會有關。談到個唱銷售反應好，可會加場？他們說：「原本得兩場，因為反應熱烈而家已加場，不過反應都好熱烈，所以決定會喺出年2月尾將加場環節轉到澳門舉行。」

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