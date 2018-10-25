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11歲侄兒被同學虐打腦死 Hoon不滿施虐童逍遙法外

2018-10-25 列印
■Hoon心痛侄兒被虐打重傷。
■崔鐘範被押送至法院受審。
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　　韓國男團U-KISS成員Hoon昨於社交網發文，心痛地透露其11歲侄兒前日在就讀的小學遭同級同學施暴虐打，侄兒當場倒下、失去意識被送醫，被診斷為腦死亡於加護病房留醫，現時意識不明，就算奇迹恢復意識，智力也嚴重受損，令Hoon及其家人大受打擊。

　　Hoon指因施虐者未成年，當地法例未能制裁，他說：「太難過了，事態這麼嚴重，施虐者卻不用受任何處罰。」並希望侄兒早點恢復意識。另外，就具荷拉與男友崔鐘範互毆案，崔鐘範昨被鎖上手銬押送至法院受審時，向傳媒稱會誠實作供。圖：網上圖片

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