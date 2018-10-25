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半空走出機翼拍MV 歌手Jon James墮地亡

2018-10-25 列印
■Jon James為拍攝MV，曾多次在半空進行訓練。網上圖片
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　　加拿大饒舌歌手Jon James McMurray，上周六於加拿大乘坐小型飛機拍MV時，慘遇意外身亡，終年34歲。Jon當日乘坐小型飛機到半空，之後走到機翼行走兼拍MV，當他走到機翼末端時，飛機突然螺旋式下降，機師更無法控制飛機，導致站在機翼上的Jon跌下，他及時用手捉實機翼，並放手企圖用降落傘着陸，可惜飛機已貼近地面，Jon的降落傘沒有足夠時間打開，最終從高處墮下身亡。

　　Jon的經理人其後發聲明交代意外經過，並透露Jon之前為此特技進行了密集式訓練，他曾在網上公開從小型飛機跳下，以降傘成功降落的片段。另外，Jon遇害前玩網上直播時表示，「腦內只想着此特技，沒有其他」。

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