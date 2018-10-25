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劉詩詩外套遮肚傳有喜

2018-10-25 列印
■劉詩詩（左一）穿上外套遮蓋腹部。
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　　劉詩詩、Alessandra Ambrosio、仙蒂歌羅馥及妮歌潔曼前晚齊在上海現身一活動，四人均穿上火紅服裝，艷麗登場。

　　劉詩詩與吳奇隆結婚3年，最近盛傳懷孕3個月，她穿上紅色裙配外套，未知是否刻意遮肚。

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