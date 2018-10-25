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霆鋒穿梭港九拍MV 閃現銅鑼灣被包圍

2018-10-25 列印
■霆鋒現身銅鑼灣，引來途人圍觀。
■霆鋒到港九多處鬧市，為新歌拍攝MV。
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　　謝霆鋒最近以港式地道風味為概念，設計了兩款漢堡包及一系列美食，更親自創作廣告主題曲《青空》。為配合歌曲與廣告以他對香港的思念及回憶中熟悉的味道為主題，霆鋒走遍了大排檔、九龍城街市海味店、觀塘、旺角及銅鑼灣等鬧市拍攝。

　　雖然在導演巧妙安排下，令霆鋒避開途人耳目，但當他去到銅鑼灣時仍被大批市民圍住，其間有一途人在店內見到霆鋒，竟然興奮到大叫：「謝霆鋒喺出面呀！」對於行蹤外露，霆鋒笑言自己平時好少出街，就算出街多數去街市或超級市場，所以大家未有想過在街上會見到他，才會表現得這麼興奮。

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