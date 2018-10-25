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何超瓊獲委任聯合國世旅大使

2018-10-25 列印
■何超瓊和祖拉布‧波洛利卡什維利合照。
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　　日前在澳門舉行的第七屆「世界旅遊經濟論壇」開幕典禮上，聯合國世界旅遊組織秘書長祖拉布‧波洛利卡什維利致辭時，特別宣佈世界旅遊經濟研究中心(「研究中心」)主席何超瓊，獲委任為「聯合國世界旅遊組織旅遊大使」，以表揚其對推動區域與環球旅遊合作，以及旅遊可持續發展的貢獻。對於獲得嘉許，何超瓊表示：「很榮幸能夠肩負這項通過旅遊共建美好新時代的使命。」

　　何超瓊加入「旅遊大使」行列，將聯同世界多位名人，包括阿根廷球王美斯和西班牙名將恩尼斯達；以及備受歡迎的日本卡通人物Hello Kitty等，協力推動世界旅遊的發展。

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