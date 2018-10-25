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《無雙》票房破11億 城城承諾請食飯慶祝

2018-10-25 列印
■城城答應請劇組食飯慶祝《無雙》票房佳績。
■城城與孫佳君等演員，到戲院謝票。
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　　郭富城、周家怡及孫佳君等前晚為電影《無雙》到戲院出席謝票活動。城城表示電影內地票房暫時收11.3億元，香港則邁向3,000萬元，很值得慶祝，他表示：「我哋都係求餐食啫！食一餐可以開心吓、聚一聚。」他表示已經答應在場的演員，待他完成演唱會後會請大家食飯，引來眾人拍掌歡呼。

　　此外，談到導演莊文強表示《無雙》票房好有三分之一應歸功周潤發，城城謂：「梗係啦！發哥係前輩，一定會尊重前輩，發哥的演技毋庸置疑；近年發哥少遇到真正畀佢發揮的劇本，發哥呢個角色本來係我演，到發哥參演，我就演『李問』一角，我覺得這個組合係最完美。」

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