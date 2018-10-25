﻿網友笑整容 年過半百激減25磅累事 馬德鐘：水腫冇晒啫

今年TVB三套台慶劇，由馬神馬德鐘孭飛的《跳躍生命線》率先出街，已經3年冇演港劇的他，呢次再做紀律部隊，年過半百嘅馬神依然fit到爆，不少動作戲都親身上陣。不過，近年主力在內地發展的他，專登返港為劇集宣傳時，忽然暴瘦兩個碼，兼且瘦到乾晒水，輪廓勁深，網友指他為回春疑似出術整容。作為母胎型男的馬神，對於指控完全唔介意，仲好坦白承認：「我雙眼皮係深咗！水腫冇晒啫！」唔通真係做過手腳！？



對於再演紀律部隊，馬神覺得既辛苦亦享受，「其實我真係演過好多紀律部隊，可能自己着起套制服似樣，喺咪就快可儲齊一套啦！不過諗真仲有懲教處同海關好多都未做過嘅。雖然拍呢類戲種特別辛苦，但自己好享受。今次仲同一班年輕演員合作，自己都有活力咗，唔好講教佢哋，但同佢哋分享經驗嘅同時，其實自己都有得着。」



戒食肉狂減磅



馬神話同班後輩合作得開心，其中一個原因，當然是年過半百，可以拍着28歲的張曦雯演情侶，仲好驕傲咁話：「你唔覺得無違和感咩！」確實係叻嘅，另一男主角何廣沛同佢都係襯20幾歲女主角，抵佢得戚。不過，對於最近因減磅後回春而被網友指整容，他就直言唔介意，「哈哈！證明自己靚仔咗！雙眼皮都深咗啦！其實自從大半年前，我開始戒食肉後，身體真健康咗好多，過重同水腫冇晒啫！」



向其他電視台招手



183cm高的馬神話，高峰期近200磅激減25磅變成現在175磅，食得健康背後原因受呢個劇影響，「拍完呢套劇之後，真係覺得人生無常，要珍惜當下先得，而飲食係唯一自己可控制嘅嘢，養好咗身體就算50歲，依然可以向事業第二個高峰進發，因為呢個階段有經驗有實力，仲有埋體力就有排玩。」近年主力在內地發展的他，講到現在工作安排，他表示歡迎其他電視劇台招手，「可能我係唯一一個冇鬧過TVB，所以好多人以為我同TVB仲有約，其實我哋簽部頭，有適合就返嚟拍，大家關係真係好好，不過有其他電視台搵我，有適合嘅工作都可以合作㗎！」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 形象：Jacqueline So at Lifestyleplatform



髮型：Chris Cheung at IL COLPO Platinum



服裝：Ermenegildo Zegna