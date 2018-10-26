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安仔與聾人合作拍MV 學手語開心兼感動

2018-10-26 列印
■安仔與一班熱愛跳舞的聾人拍手語版MV。
■安仔認真地學習手語。
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　　許志安早前跟隨未有因為聽覺出現問題而放棄跳街舞的導師Jason，學習跳手語版《流淚行勝利道》，並與一班同樣熱愛跳舞的聾人，一起拍攝手語MV。

　　拍攝當晚卻一波三折，安仔說：「原本去球場拍，後來轉地方又俾人趕，直到嚟到呢條後巷，雖然周圍環境唔太理想，但只要我哋真心演繹，大家會睇得到。」豈料拍第一個鏡頭就落大雨，「其實好有feel，觀眾一定以為我哋好揼本，Book架水車搞人造雨，其實唔係㗎！」所以他拍完後表示開心兼感動。Jason則表示，在戶外拍攝對學生有一定難度，要靠其他健聽人士在場暑竪起手指數拍子。

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