  • 2018年10月26日 星期五
  • 27º
  • 71%
熱門： 國泰玉兔港珠澳大橋轉數快入台證

日報新聞 > 娛樂

嘉穎不介意夫妻玩直播鄧萃雯樂意聽秋生訴苦

2018-10-26 列印
■雯女拒八卦阿佘當日是遭誰白眼。
■嘉穎與雪肌蘭主席劉陳小寶（右）及副主席陳細潔（左）齊出席頒獎禮。
Previous Next

　　鄧萃雯、鄭嘉穎等昨晚出席屈臣氏健康美麗大賞2018，談到黃秋生日前於電台專訪中透露，當年與情婦爭執受傷時雯女也在場一事，雯女表示當年跟秋生認識不久，自爆當時做「鄧姑娘」聽「黃小朋友」訴苦。秋生日前丁母憂，她亦有透過短訊慰問。

　　談到佘詩曼早前接受訪問，爆當年爭無線視后遭對手白眼，雯女昨笑言有散光，自己有否遭白眼亦不知，和阿佘是學姊學妹，但不會八卦她遭誰白眼，認為她不會記在心。

　　另外，鄭嘉穎透露開社交網帳號是太太陳凱琳的主意，笑言成功男人都要聽太太話，問到會否兩夫妻網上直播放閃？他直言要一步步來。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd